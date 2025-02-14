Японские и корейские марки вернутся в РФ уже в 2025 году: эксперт назвал причины

Эксперт Бахтиаров: Торговая война США и КНР вернет в РФ ушедшие автобренды

Основатель дилерской компании Major Auto Михаил Бахтиаров на форуме «ForAuto – 2025» высказался о трансформации российского авторынка. По его мнению, начало торговой войны между КНР и США может стать расслабляющим фактором для компаний из Китая и других азиатских стран.

Эксперт уточнил, что имеет в виду опасение китайцев вторичных и прямых санкций. По мнению Бахтиярова, в РФ в течение 8-10 месяцев могут появиться такие марки, как BYD, Lixiang (Li Auto), Zeekr, Xiaomi. Последняя уже договорилась об официальных продажах, а Zeekr выйдет на российский рынок под другим брендом.

Также в 4-м квартале текущего года на рынок РФ могут вернуться японские и корейские марки Hyundai, Kia, Toyota.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

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Источник: «Известия»