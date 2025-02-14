Подросткам запретят электросамокаты? Это будет непросто!

Александр Корнев: контроль рынка кикшеринга приведет к расцвету частной аренды

Реализация пилотного проекта по ограничению доступа подростков к прокатным электросамокатам может столкнуться с большими сложностями, Напомним, с сезона 2025 года для пользования кикшерингом в столице нужна будет авторизация через mos.ru, и доступ будут разрешать только лицам, достигшим 18 лет.

Ранее «За рулем» приводил доводы эксперта, считающего, что масштабирование этого опыта по всей России может занять несколько лет, причем на данный момент прослеживается ряд вариантов обхода вводимых ограничений. Еще один приглашенный изданием эксперт Александр Корнев, по сути, конкретизирует этот тезис – и рассказывает, почему инициатива может оказаться недостаточно эффективной.

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Проверка пользователей кикшеринга кажется полезной инициативой, но в ней есть лазейка для мошенников. В ход пойдут уловки с фальшивыми qr-кодами где-нибудь рядом со стоянками велосипедов и самокатов. Так бывает сейчас с квитанциями на оплату – только в картинку зашифруют ссылку на фишинговый сайт.

Тем более, предлагается привязать процесс к «Госуслугам». Пользуясь слабой осведомленностью людей, мошенники попытаются выманить информацию по доступу к порталу, прикрываясь новым процессом оформления аренды.

Такое упорядочивание рынка может привести к расцвету частной аренды, в которой велосипеды и самокаты, в том числе электрические, будут сдавать без проверки документов. В силу разных причин люди всегда будут искать способы обхода обязательной проверки.