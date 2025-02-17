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Новая Нива Т-134 – рассказываем про платформу, моторы и полный привод!

Никита Гудков: путь модели Lada Niva T-134 к конвейеру осложняют два фактора

В Сети продолжают горячо обсуждать концепт Lada T-134, впервые показанный в конце января. Очевидно, машина никого не оставила равнодушным, хотя пока, по большому счету, есть лишь дизайн экстерьера, перекликающийся с классическим образом Нивы, и информация о том, что основой модели послужит модифицированная платформа Lada Vesta.

Концепт Lada T-134, кадр с январской презентации
Концепт Lada T-134, кадр с январской презентации
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Ранее «За рулем» уже рассказывал, что эта модель для АВТОВАЗа – скорее, дальняя перспектива, хотя самим проектом «новой Нивы», пережившей целую серию трансформаций, на заводе занимаются как минимум со второй половины 2010-х годов. Эксперт «За рулем» Никита Гудков уточнил, что же именно стоит на пути быстрой реализации этого проекта.

Никита Гудков, эксперт «За рулем»:

– Каким Т-134 будет с технической точки зрения, пока можно только гадать. В использовании платформы Весты, о котором, судя по всему, идет речь, на сегодняшний день есть два минуса.

Первый – отсутствие полного привода. О его необходимости для российских условий говорить не буду, это очевидно. Однако интеграция полноприводной трансмиссии в платформу, изначально для него не предназначавшуюся, – это работа по масштабам сопоставимая с разработкой новой архитектуры. Требуется создать или изменить как минимум пол кузова, передний и задний редукторы, кардан и приводы задних колес, заднюю подвеску со ступицами, выхлопную систему, топливный бак и так далее. Звучит как утопия.

Второй – отсутствие мощного и тяговитого двигателя. Максимальные 122 л.с. нынешнего вазовского 1.8 и Весту везут с ленцой. Для высокого и тяжелого кроссовера нужно наконец осваивать (или покупать в Китае) турбомотор, а с ним – и соответствующие «моментные» коробки передач, которых сегодня у АВТОВАЗа нет. Словом, простым путь Т-134 не будет.

«Народное творчество», довольно близкое к облику Т-134 – новая Нива в окружении бывших «родственников» по Renault-Nissan; изображение канала Гаражбатя

Кстати, обратите внимание, что, во всяком случае, пока эту машину не называют Нивой. А нивовские мотивы в дизайне вызваны тем, что дизайн основан на разработанной в бытность Renault так называемой Ниве-3.

Она должна была быть построенной на платформе Дастера третьего поколения. На показанном макете Т-134 с Дастером совпадают не только общие пропорции, но и форма дверных проемов, дверные ручки (задние – замаскированные), рейлинги и зеркала. В каком виде все это дойдет до серии – неизвестно.

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Сейчас в моде и брутальность, и тема ностальгии по моделям середины XX века. Поэтому Т-134 выглядит привлекательно для самых разных покупателей: посмотрите, например, на успех аналогично скроенных кроссоверов Haval Dargo или Jetour T2. Но мода – штука переменчивая, и самое главное, чтобы путь Т-134 к конвейеру не был долгим.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Гаражбатя

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 31
17.02.2025 
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