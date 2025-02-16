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Мужчине проломили голову за попытку вернуть машину в автосалон

В Петербурге мужчину избили после попытки вернуть подержанную Skoda Yeti в салон

Петербуржец, желавший приобрести Skoda Yeti, стал жертвой мошенничества и жестокого нападения в автосалоне на Краснопутиловской улице. История, опубликованная Telegram-каналом «78. Новости», шокирует своей жестокостью и демонстрирует полное неуважение к правам потребителей.

Мужчина договорился с автосалоном о покупке Skoda Yeti с пробегом за 1,2 миллиона рублей. Казалось бы, обычная сделка купли-продажи. Однако, после оформления документов и получения автомобиля, он обнаружил неприятный сюрприз: в договоре цена была завышена вдвое – до 2,4 миллионов рублей.

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Обман стал очевиден, и петербуржец принял единственно верное, с точки зрения закона, решение – вернуть автомобиль и потребовать расторжения договора, опираясь на существенное нарушение условий сделки.

Однако, попытка вернуть машину обернулась для него настоящим кошмаром. Приехав в автосалон на следующий день, мужчина столкнулся с агрессивным противодействием со стороны сотрудников. Кредитный специалист, вместо того чтобы мирно урегулировать конфликт и признать ошибку, начал словесную перепалку, заявив, что возвратом машины петербуржец ничего не добьется. Слова быстро переросли в действия: сотрудник автосалона напал на клиента, избив его до тяжелых травм.

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В результате нападения петербуржец получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, ушибы головы и, что особенно страшно, колотую рану живота. Его госпитализировали, где он проходил лечение от полученных травм.

Только после обращения пострадавшего в полицию автосалон, понимая всю серьезность ситуации и неизбежность уголовного преследования, вернул ему деньги.

Источник: 78. Новости

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
16.02.2025 
Фото:Depositphotos
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Отзывы о Skoda Yeti (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Yeti  2013
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Комфорт, прекрасная управляемость, динамика, абсолютная надёжность, неугоняемая - мизерная цена КАСКО, адекватная цена ТО.
Недостатки:
Мал ход отбоя подвески.
Комментарий:
За 80000км пробега пришлось заменить одну лампу подсветки номера (20 рублей и минута работы) А больше и комментировать нечего - идеальный автомобиль для своего класса!
+7