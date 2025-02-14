Lada Kalina вылетела в кювет и опрокинулась: подробности ДТП в Горячем Ключе
Три человека пострадали в аварии около Молькино
В Горячем Ключе 13 февраля около 04:00 на 2 км автодороги «подъезд к х. Молькино» случилась авария.
По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Lada Kalina не выбрал безопасную скорость, в результате вылетел в кювет и перевернулся.
В результате ДТП водитель и два его пассажира 20 лет и 21 года пострадали, их госпитализировали.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.
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Источник: пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю
Фото:МВД Медиа
14.02.2025
Фото:МВД Медиа
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