Lada Kalina вылетела в кювет и опрокинулась: подробности ДТП в Горячем Ключе

Три человека пострадали в аварии около Молькино

В Горячем Ключе 13 февраля около 04:00 на 2 км автодороги «подъезд к х. Молькино» случилась авария.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Lada Kalina не выбрал безопасную скорость, в результате вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель и два его пассажира 20 лет и 21 года пострадали, их госпитализировали.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю