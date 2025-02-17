На федеральных трассах А-180 «Нарва» и Р-21 «Кола» установили новое ограждение

Количество аварий и ДТП в Ленобласти снизилось за год на 11%

Количество аварий и ДТП с погибшими на федеральных трассах в Ленобласти в 2024 году снизилось на 11,73% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили в Управлении федеральных автодорог «Северо-Запад».

Количество погибших снизилось на 6,62% – со 136 до 127 человек, число пострадавших в результате ДТП уменьшилось на 22,17%. В 2023 году травмы в авариях получили 785 человек, в прошлом году – 611.

В ведомстве уточнили, что в 2024 году в Ленобласти установили пять новых светофоров с кнопкой вызова на пешеходных переходах в Чудцах, Сомино, Рождествено, Зимитицах и в районе Кингисеппа. Также два новых светофора появились в Бокситогорском и Кировском районах.

Кроме того, в эксплуатацию ввели 22 участка локального освещения, а также установили более двух километров барьерного ограждения на трассах А-180 «Нарва» и Р-21 «Кола». Общая протяженность новых линий освещения на трассах «Сортавала», «Кола», «Скандинавия» и «Санкт-Петербургское южное полукольцо» составила 7578 м. На федеральной трассе региона обновили 730 тыс. кв. м дорожной разметки, в том числе шумовой.

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Источник: 47news.ru