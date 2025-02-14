#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автобренд из Китая локализует производство в России — известна первая модель
14 февраля
Автобренд из Китая локализует производство в России — известна первая модель
JAC Motors будет собирать в РФ автомобили под...
Забракованным грузовикам вернут ЭПТС — создана специальная рабочая группа
14 февраля
Забракованным грузовикам вернут ЭПТС — создана специальная рабочая группа
Шакман Моторс намерена вернуть действующий...
Интерьер Renault Arkana
14 февраля
Кроссовер Renault российской сборки без пробега появился в продаже
В РФ дилеры продают Renault Arkana российской...

Автобренд из Китая локализует производство в России — известна первая модель

JAC Motors будет собирать в РФ автомобили под своим брендом — старт продаж летом

Автопроизводитель JAC Motors наладит сборку автомобилей в России под собственным брендом. Об этом сообщили в пресс-службе китайского бренда.

Планируется, что первой локализованной моделью бренда станет пикап T9 c дизельным двигателем и механической коробкой передач. А продажи локализованных автомобилей стартуют уже текущим летом. При этом нет информации, на каком заводе планируется собирать автомобили.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Седан с европейским акцентом – изучили главного конкурента Весты

Машины китайского автопроизводителя под своими марками выпускают отечественный «Москвич», а также заводы Sollers в Ульяновске и Елабуге. JAC вышел на рынок России в 2012 году, на текущий момент модельная линейка бренда представлена пикапами T8, T8 Pro, кроссоверами JS3 и JS6, а также седаном JS6. Дилерская сеть автопроизводителя насчитывает 104 автосалона в 70 городах России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: auto.rambler.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:JAC
14.02.2025 
Фото:JAC
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о JAC T9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв