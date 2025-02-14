Автобренд из Китая локализует производство в России — известна первая модель

JAC Motors будет собирать в РФ автомобили под своим брендом — старт продаж летом

Автопроизводитель JAC Motors наладит сборку автомобилей в России под собственным брендом. Об этом сообщили в пресс-службе китайского бренда.

Планируется, что первой локализованной моделью бренда станет пикап T9 c дизельным двигателем и механической коробкой передач. А продажи локализованных автомобилей стартуют уже текущим летом. При этом нет информации, на каком заводе планируется собирать автомобили.

Машины китайского автопроизводителя под своими марками выпускают отечественный «Москвич», а также заводы Sollers в Ульяновске и Елабуге. JAC вышел на рынок России в 2012 году, на текущий момент модельная линейка бренда представлена пикапами T8, T8 Pro, кроссоверами JS3 и JS6, а также седаном JS6. Дилерская сеть автопроизводителя насчитывает 104 автосалона в 70 городах России.

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Источник: auto.rambler.ru