Реализацию проекта по строительству обхода Костромы будет курировать Росавтодор
Вопрос реализации проекта по строительству трассы в обход Костромы с мостом через реку Волгу протяженностью более 31 км обсудил глава Минтранса Роман Старовойт с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым в ходе официальной встречи.
Старовойт отметил позитивную динамику работы транспортного комплекса региона. Отмечается, что в 2024 году Костромская область получила 45 автобусов по линии Минтранса в рамках обновления автопарка.
Благодаря усилиям властей Костромской области реализацию проекта по строительству обхода Костромы передали на федеральный уровень, под контроль Росавтодора. Старовойт подчеркнул, что в настоящее время прорабатывается вопрос реализации проекта с применением механизмов государственно-частного партнерства.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: gtrk-kostroma.ru