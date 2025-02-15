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Реализацию проекта по строительству обхода Костромы будет курировать Росавтодор

В Минтрансе России обсудили строительство обхода Костромы с мостом через Волгу

Вопрос реализации проекта по строительству трассы в обход Костромы с мостом через реку Волгу протяженностью более 31 км обсудил глава Минтранса Роман Старовойт с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым в ходе официальной встречи.

Старовойт отметил позитивную динамику работы транспортного комплекса региона. Отмечается, что в 2024 году Костромская область получила 45 автобусов по линии Минтранса в рамках обновления автопарка.

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Благодаря усилиям властей Костромской области реализацию проекта по строительству обхода Костромы передали на федеральный уровень, под контроль Росавтодора. Старовойт подчеркнул, что в настоящее время прорабатывается вопрос реализации проекта с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Источник: gtrk-kostroma.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
15.02.2025 
Фото:Wikimedia
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