Россиянам напомнили о наличии этих элементов на одежде в зимнее время

В Минтрансе призвали россиян не отвлекаться на гаджеты и наушники вблизи трасс

Гражданам не следует отвлекаться на гаджеты и наушники во время нахождения вблизи автотрасс, а также носить светоотражатели на верхней одежде. С таким призывом к пешеходам обратились в Минтрансе РФ, соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

«Холода возвращаются, поэтому в карточках напоминаем, как максимально обезопасить себя на дороге в этот период. Гаджеты и наушники: не отвлекайтесь на них при ходьбе вблизи дороги. Этот совет актуален всегда, а зимой –тем более», – говорится в сообщении.

Также россиянам посоветовали быть предельно внимательными и аккуратными на остановках общественного транспорта. Кроме того, пешеходы должны обязательно иметь на верхней одежде светоотражающие элементы.

«В зимний период увеличивается тормозной путь автомобиля! Кроме ПДД, есть и законы физики. Если вы резко вышли на пешеходный переход прямо перед автомобилем, на скользкой дороге водитель может не успеть затормозить», – предупредили в Минтрансе.

Всем пешеходам надлежит быть внимательными и не торопиться, так как на тротуарах в зимний период бывает очень скользко.

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Источник: t.me/Mintrans_Russia