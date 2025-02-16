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Новый надежный кроссовер Toyota предлагают в России по цене дешевле «китайцев»

У российских дилеров появилась новая Toyota Venza по цене от 3,6 млн рублей

Российский рынок автомобилей переживает период перемен, и параллельный импорт открывает доступ к интересным моделям. Среди них – новая Toyota Venza – стильный и надежный кроссовер, который, как утверждают продавцы, предлагает привлекательное соотношение цены и качества, даже превосходя некоторых китайских конкурентов.

Toyota Venza
Toyota Venza

Объявления предлагают как автомобили в наличии, так и под заказ, с ценами, начинающимися от 3 560 000 рублей. Это, по словам продавцов, финальная цена, включающая все расходы: доставку, пошлины, утильсбор, СБКТС и ЭПТС.

Toyota Venza
Toyota Venza
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Сравнение с китайскими аналогами показывает явное преимущество Venza по цене. Например, Changan Uni-K стоит от 3 639 900 рублей, Geely Atlas – от 3 517 190 рублей, а Knewstar 001 (фактически, копия Geely Tugella) – минимум 4 163 190 рублей. Таким образом, Venza, по крайней мере на бумаге, оказывается дешевле своих китайских «одноклассников», предлагая при этом репутацию японского качества и надежности.

За 3 560 000 рублей омские продавцы предлагают Venza в комплектации Luxury Plus Edition. Это значит, покупатель получит богатое оснащение: двухзонный климат-контроль, современную мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, удобный мультируль с кожаной отделкой, сиденья с эко-кожей, светодиодную оптику, электронный ручной тормоз и систему бесключевого доступа.

Интерьер Toyota Venza
Интерьер Toyota Venza

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Под капотом – 2,0-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 171 л.с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором (CVT) и передним приводом. Более дорогие варианты, предлагаемые, например, из Благовещенска (от 3 728 000 рублей), могут быть аналогично укомплектованы. Также упоминается наличие версий с гибридной силовой установкой мощностью 222 л. с., но цена на них пока не уточняется.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 6
16.02.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Venza

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