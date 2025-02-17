Hyundai хочет вернуть свой завод в России. Что там будут выпускать?

Кадаков: Solaris New для России был почти готов к выпуску еще в начале 2022 года

По данным южнокорейских СМИ, телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вновь побудил южнокорейский бизнес начать обсуждать перспективы возвращения на российский рынок, при условии отмены санкций.

Агентство News1 сообщает, что корпорация Hyundai Motor Group «на внутреннем уровне» рассматривает возможность выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. В декабре 2023 года компания продала завод за символическую цену с опцией обратного выкупа в течение двух лет.

Однако существует ряд возможных трудностей, включая необходимость получения разрешения от российского правительства для проведения сделки и повторных переговоров о цене завода.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Сенсации здесь нет. Корейцы ровно с того момента, как продали за символическую сумму свой завод, ждут момента, когда его можно будет вернуть. Право обратного выкупа у них еще не истекло. Очевидно и то, что для обратного выкупа нужны не только соответствующие внешнеполитические условия, но и разрешение от российских властей – просто так заводы у нас не покупаются и не продаются.

И так же очевидно, что в случае положительного решения перед корейцами поставят новые условия: по участию во владении предприятием российского собственника с долей не менее 50%, по технической документации, по программному обеспечению и так далее.

Если корейцы вернутся, то в перспективе максимум одного года они начнут выпускать автомобили нового поколения – поскольку новый Solaris был почти готов к производству еще в начале 2022 года.

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Источники: ТАСС, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram