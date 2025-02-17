#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai хочет вернуть свой завод в России. Что там будут выпускать?
17 февраля
Hyundai хочет вернуть свой завод в России. Что там будут выпускать?
Кадаков: Solaris New для России был почти готов...
Почему опасно ездить с пустым баком: ответ эксперта
17 февраля
Почему опасно ездить с пустым баком: ответ эксперта
Эксперт Константинов перечислил три минуса езды...
Запорожец ЗАЗ-966ВБ2
17 февраля
Этот «ушастый» Запорожец полностью восстановлен и выглядит как новенький
Музей транспорта Москвы в 2025 г. завершил...

Hyundai хочет вернуть свой завод в России. Что там будут выпускать?

Кадаков: Solaris New для России был почти готов к выпуску еще в начале 2022 года

По данным южнокорейских СМИ, телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вновь побудил южнокорейский бизнес начать обсуждать перспективы возвращения на российский рынок, при условии отмены санкций.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Агентство News1 сообщает, что корпорация Hyundai Motor Group «на внутреннем уровне» рассматривает возможность выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. В декабре 2023 года компания продала завод за символическую цену с опцией обратного выкупа в течение двух лет.

Рекомендуем
Популярный у нас корейский кроссовер сменит поколение и получит гибридную версию

Однако существует ряд возможных трудностей, включая необходимость получения разрешения от российского правительства для проведения сделки и повторных переговоров о цене завода.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Сенсации здесь нет. Корейцы ровно с того момента, как продали за символическую сумму свой завод, ждут момента, когда его можно будет вернуть. Право обратного выкупа у них еще не истекло. Очевидно и то, что для обратного выкупа нужны не только соответствующие внешнеполитические условия, но и разрешение от российских властей – просто так заводы у нас не покупаются и не продаются.

И так же очевидно, что в случае положительного решения перед корейцами поставят новые условия: по участию во владении предприятием российского собственника с долей не менее 50%, по технической документации, по программному обеспечению и так далее.

Если корейцы вернутся, то в перспективе максимум одного года они начнут выпускать автомобили нового поколения – поскольку новый Solaris был почти готов к производству еще в начале 2022 года.

Источники: ТАСС, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 1
17.02.2025 
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0