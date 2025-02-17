Бывший французский бестселлер нашего рынка еще можно купить новым – из остатков на складе

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В России продаются новые Renault Logan с ценами от 1,6 млн рублей

Автомобили Renault в России вот уже три года как не выпускают. Однако, на одном из онлайн-классифайдов были обнаружены седаны Logan 2022 года выпуска без пробега.

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Эти машины продаются в Новосибирской области, Владивостоке и Хабаровске, а стартовая стоимость составляет 1 570 000 рублей.

Самая доступная модель, оснащённая 82-сильным 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач, предлагается частным продавцом из Новосибирской области. Комплектация автомобиля не уточняется. Ещё десять таких Logan выставлены на продажу мультибрендовым автосалоном по цене 1 650 000 рублей за каждый: пять из них находятся во Владивостоке, а ещё пять — в Хабаровске.

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Все представленные машины доступны в комплектации Access, в которую входят: 15-дюймовые литые диски, передние дисковые тормоза, обогрев заднего стекла, центральный замок с дистанционным управлением, стандартная противоугонная система, крепления Isofix для детских кресел и полноразмерное запасное колесо.

При этом в автомобиле предусмотрена лишь одна подушка безопасности для водителя, стеклоподъемники установлены механические, и нет кондиционера.

Под капотом у этих Logan 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 82 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость седана достигает 163 км/ч, а для разгона до 100 км/ч требуется13,9 секунды.

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Напомним, первое поколение Renault Logan сходило с конвейера московского завода «Автофрамос» с 2005 по декабрь 2015 года, позже предприятие переименовали в «Рено Россия».

Второе поколение этих автомобилей выпускалось с 2014 года по февраль 2022 года на производственных мощностях АВТОВАЗа в Тольятти.

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 13
17.02.2025 
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Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+5