Бывший французский бестселлер нашего рынка еще можно купить новым – из остатков на складе

В России продаются новые Renault Logan с ценами от 1,6 млн рублей

Автомобили Renault в России вот уже три года как не выпускают. Однако, на одном из онлайн-классифайдов были обнаружены седаны Logan 2022 года выпуска без пробега.

Эти машины продаются в Новосибирской области, Владивостоке и Хабаровске, а стартовая стоимость составляет 1 570 000 рублей.

Самая доступная модель, оснащённая 82-сильным 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач, предлагается частным продавцом из Новосибирской области. Комплектация автомобиля не уточняется. Ещё десять таких Logan выставлены на продажу мультибрендовым автосалоном по цене 1 650 000 рублей за каждый: пять из них находятся во Владивостоке, а ещё пять — в Хабаровске.

Все представленные машины доступны в комплектации Access, в которую входят: 15-дюймовые литые диски, передние дисковые тормоза, обогрев заднего стекла, центральный замок с дистанционным управлением, стандартная противоугонная система, крепления Isofix для детских кресел и полноразмерное запасное колесо.

При этом в автомобиле предусмотрена лишь одна подушка безопасности для водителя, стеклоподъемники установлены механические, и нет кондиционера.

Под капотом у этих Logan 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 82 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость седана достигает 163 км/ч, а для разгона до 100 км/ч требуется13,9 секунды.

Напомним, первое поколение Renault Logan сходило с конвейера московского завода «Автофрамос» с 2005 по декабрь 2015 года, позже предприятие переименовали в «Рено Россия».

Второе поколение этих автомобилей выпускалось с 2014 года по февраль 2022 года на производственных мощностях АВТОВАЗа в Тольятти.

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Источник: «Автоновости дня»