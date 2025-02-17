В России появился бюджетный кроссовер Hyundai, стоит дешевле Chery Tiggo 4

Кроссовер Hyundai Bayon продают в РФ от 2 379 000 рублей

В Россию завезли новый компактный кроссовер Hyundai Bayon, стоимость которого начинается от 2 379 000 рублей за самую простую комплектацию.

Для сравнения, обновленный Geely Coolray стоит минимум 2 799 190 рублей, Chery Tiggo 4 в базовой версии предлагается за 2 380 000 рублей, а за Changan Uni-S попросят 2 629 900 рублей.

Один из таких Hyundai Bayon продает частный продавец из Липецка, утверждая, что автомобиль новый, от дилера, с полным комплектом документов для постановки на учёт.

По фотографиям видно, что оснащение у автомобиля самое простое: аналоговая приборная панель, упрощенная мультимедийная система, но при этом кожаный мультируль, атмосферная подсветка салона, однозонный климат-контроль и подогрев передних сидений.

В Перми за него просят 2 470 000 рублей, в Энгельсе — 2 550 000 рублей. Hyundai Bayon из Энгельса представлен в комплектации Style, которая включает климат-контроль, камеру заднего вида, подогрев рулевого колеса, зеркал и сидений, электропривод складывания зеркал, датчики света и дождя и многое другое.

В Саратове и Сальске (Ростовская область) Hyundai Bayon предлагают за 2 600 000 рублей, а в Казани доступна версия с цифровой приборной панелью и максимальной комплектацией за 2 690 000 рублей.

Все Hyundai Bayon оснащены 1,4-литровым атмосферником, мощностью 100 л. с. и классическим шестиступенчатым автоматом, привод у кроссовера только передний.

Между тем, в ожидании потепления отношений между Россией и США корейцы на низком старте и готовятся возобновить производство на оставленном в нашей стране заводе. Что из этого может получиться, читайте в нашей публикации.

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Источник: «Автоновости дня»