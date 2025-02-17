Тургеневский мост через реку Кубань нуждается в капитальном ремонте

Ремонт Тургеневского моста в Краснодаре начнется в марте-апреле 2025 года

Тургеневский мост в Краснодаре нуждается в капитальном ремонте.

Обновление моста через реку Кубань, расположенного на улице имени Тургенева, стартует в марте-апреле текущего года. Ожидается, что работы продлятся в 2025-2026 годах.

Тургеневский мост через реку Кубань

В ходе ремонта планируется частичное ограничение движения транспорта, с попеременным закрытием одной из полос моста. Эти временные меры требуются для обеспечения безопасности и сохранности как автомобилистов, так и самого сооружения.

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Источник: 93.ru, пресс-служба Союза транспортников Кубани