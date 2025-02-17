Новый большой и доступный кроссовер BMW вышел в продажу

В Китае BMW начала продажи нового кроссовера X3 местного производства

В КНР раскрыли цены семейства BMW X3 в кузове G48. Стоимость варьируется от 350 тысяч юаней (46 тысяч евро) до 450 тысяч юаней (59 тысяч евро). В Германии цены только стартуют с 59 400 евро. К тому же китайская модификация на 11 см длиннее немецкой.

BMW X3 G48

X3 для Китая презентовали в августе прошлого года, встал на конвейер завода BMW-Brilliance он в январе, а у дилеров автомобили появились только сейчас. По габаритам кроссовер сопоставим с «глобальным» BMW X5, так как расстояние между осями одинаковое, оно составляет 2975 мм.

BMW X3 G48

Доступны две бензиновые версии с 2,0-литровыми моторами. Базовый BMW X3 для КНР это комплектация xDrive 25L. У нее 8-ступенчатая АКП, полный привод, «турбочетвёрка» мощностью 190 л.с. и 310 Нм крутящего момента.

Также предлагается модификация xDrive 30L с аналогичной трансмиссией, но форсированным 2,0-литровым агрегатом (258 л.с. и 400 Нм). У этой версии 19-дюймовые диски, подогрев передних кресел и мультимедиа с шестью динамиками, автопилот с пятью камерами и 12 радарами.

Интерьер BMW X3 G48

У топовых X3 пакет М-Sport, 20-дюймовые легкосплавные диски, аудиосистема Harman/Kardon с 12 динамиками и прочее.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появился в продаже новый Kia Soul калининградской сборки за 3,1 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: CarNewsChina