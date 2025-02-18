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Новый регламент по сдаче на права: что изменилось?

Будущие водители стали чаще с первого раза сдавать экзамен по вождению

Доля кандидатов в водители, сдавших экзамен на права «в городе» с первого раза, выросла по итогам 2024 года до 13,8%. В 2023 году этот показатель составлял 12,1%, сообщили в Госавтоинспекции РФ.

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Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева убеждена, что такая динамика стала следствием изменений в регламенте МВД по сдаче экзаменов на права, вступивших в силу 1 апреля 2024 года. Теперь кандидаты в водители из-за боязни потерять приобретенный навык стараются сдать экзамен в ГАИ с первых трех попыток, уточнила Шутылева.

«В документе правила сдачи смягчены. В частности, с пяти до семи увеличено предельное число штрафных баллов, которые экзаменатор начисляет в случае различных промахов и ошибок (при достижении лимита в баллах экзамен прекращается). Также полиция увеличила с одного до шести-девяти месяцев срок пересдачи экзамена в случаях, если кандидат трижды не сдал тест по вождению», – говорится в сообщении.

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Всего за 2024 год в РФ выдано 1,34 млн водительских прав, причем относительно 2023 года количество уменьшилось на 2%. Самыми популярными категориями стали B (легковые автомобили; выдано более 1 млн удостоверений), С (грузовики; 123 тыс.) и А (мотоциклы; 83,4 тыс.).

Количество выданных прав по категории D (автобусы) за год сократилось на 10%, а по категории СЕ (грузовики с прицепами) наоборот, выросло на 26%. Также на 11% увеличилось число водителей, получивших в 2024 году права с категорией А (мотоциклы), на 36% – категории А1 (легкие мотоциклы c двигателем объемом до 125 куб. см).

Источник: iz.ru

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