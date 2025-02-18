Что будет, если Toyota действительно вернется в Россию: аналитики дали прогноз

Kokoc Group: из 300 зарубежных компаний в Россию могут вернуться и автобренды

Порядка 350 иностранных брендов, включая автопроизводителей, могут вернуться на российский рынок в 2025 году. Такие выводы сделали специалисты отечественной платформы для развития бизнеса Kokoc Group.

Аналитики не объяснили, на чем основаны такие цифры, но рассказали, что ушли или приостановили инвестиции в свой бренд в РФ порядка 560 зарубежных компаний. При этом 235 из них вернулись в четвертом квартале 2024 года. В частности, анонсировано возвращение корейского автопроизводителя SsangYong, но официального подтверждения со стороны компании нет.

По словам директора по стратегии Kokoc Group Романа Казыханова, даже при остановке рекламных активностей продажи больших брендов снижаются куда меньше, чем маленьких. Поэтому компаниям есть куда возвращаться, и не придется начинать маркетинговую кампанию с нуля.

«За время отсутствия западных (а также корейских и японских) автобрендов до 61% автомобильного рынка заняли китайские марки, однако ни одна из них не заняла, согласно опросам, тех же позиций в сердцах потребителей, что и традиционные лидеры авторынка. Так что, если условная Toyota решит завтра вернуться, ей будет легко вернуть расположение покупателей», – убеждены аналитики.

Стоимость маркетинговых услуг растет, а покупательская способность снижается, это значит, что в 2025 году не только «возвращенцам», но и активным брендам придется максимально вкладываться в маркетинг, чтобы удержать потребителя, подытожил Казыханов.

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Источник: gazeta.ru