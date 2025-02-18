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Toyota объявила об отзыве 40 922 автомобилей: они есть и в России

Компания Toyota отзовет 41 тыс. машин из-за проблем с ремнями безопасности

Toyota объявила об отзыве 40 922 машин из-за повреждения центрального ремня безопасности второго ряда. Кампания затронула модели Toyota Camry 2025 г. в., а также Lexus NX 2025 г. в. и Lexus RX 2024-2025 г. в.

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В результате проверки выяснилось, что ремни изготовлены с нарушением технологии, поэтому могут не сработать должным образом при ДТП. В итоге их признали не соответствующими требованиям безопасности.

Toyota Camry, а также Lexus NX и RX, поставляют в РФ по схеме параллельного импорта. Цены на седан стартуют от 4 млн руб., новый NX можно купить от 9 млн руб., а Lexus RX – от 10 млн руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.

Источник: Carscoops

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
18.02.2025 
Фото:Unsplash
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