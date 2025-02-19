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Музей природы открылся в Омске при поддержке «Газпромнефть-СМ»
19 февраля
Музей природы открылся в Омске при поддержке «Газпромнефть-СМ»
Экспозиция насчитывает порядка сотни...
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Музей природы открылся в Омске при поддержке «Газпромнефть-СМ»

Экспозиция насчитывает порядка сотни экспонатов, включая необычные и редкие

В Омске начал работу музей природы, посвященный экосистеме региона. Он расположен на территории природного парка «Птичья гавань» и включает около 100 экспонатов – образцы почв, редкие растения, модели гнезд и карту Омской области, выполненную из экологически чистых материалов.

Одна из ключевых тем музея – орнитофауна. Здесь собраны сведения о птицах, обитающих в регионе, включая редкие и занесенные в Красную книгу виды, такие как кудрявый пеликан, лебедь-кликун, мохноногий сыч. Открытие музея стало продолжением просветительских инициатив «Газпромнефть – смазочные материалы». Ранее компания совместно со специалистами парка разработала цифровой путеводитель «Узнай редкую птицу» и выпустила первый региональный справочник по орнитологии. Кроме того, волонтеры проводят экскурсии с наблюдением за птицами с помощью профессиональной оптики.


Как отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец, проекты, реализуемые совместно с природным парком, помогают формировать осознанное отношение к окружающей среде. Он подчеркнул, что число участников экологических инициатив компании постоянно растет, что свидетельствует о повышении уровня природоохранной культуры.

По словам начальника отдела научно-исследовательской деятельности «Птичьей гавани» Ирины Швидко, работа над экспозицией будет продолжаться. Она отметила, что любой фрагмент окружающей среды, который демонстрирует природное многообразие региона, может стать частью коллекции.

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Фото:Дмитрий Верхоробин
19.02.2025 
Фото:Дмитрий Верхоробин
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