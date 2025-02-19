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Инструкция: как начинающему водителю выбрать автомобиль с пробегом

Эксперты дали пять рекомендаций по выбору подержанных автомобилей

Для начинающего водителя автомобиль с пробегом — это непростой выбор из-за разнообразия предложений на вторичном рынке. Чтобы найти подходящий вариант, специалисты советуют следовать нескольким простым рекомендациям.

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Ищите на надежных платформах

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Лучше всего начинать поиск с крупных онлайн-платформ, где объявления размещают как частные лица, так и дилеры. В случае с частными продавцами ответственность за проверку автомобиля лежит на покупателе, а дилеры часто берут на себя большинство проверок. Такие сервисы также помогают удостовериться в достоверности данных об автомобиле.

Определите бюджет и критерии

Перед тем как выбрать автомобиль, важно определить, какие функции вам необходимы, и сформировать бюджет. Стоит учитывать, что на цену влияют марка, пробег и год выпуска. Применение технологий на крупных платформах поможет вычислить справедливую цену, что предотвратит покупки со скрытыми дефектами.

Используйте фильтры для поиска

На онлайн-платформах есть множество фильтров, которые помогут сузить выбор. Важно оценить пробег и количество владельцев. Также обратите внимание на фотографии — они должны быть четкими и хорошо освещенными. Внимательно читайте описание и избегайте общих фраз.

Проверка юридической чистоты автомобиля

Проверка юридической чистоты автомобиля обязательна. Наличие неоплаченных штрафов или запретов на регистрационные действия может привести к проблемам при постановке на учет. Это легко проверить по VIN-номеру через официальные сервисы, такие как Госуслуги или «Отчёт Авто.ру».

Оцените техническое состояние

Техническое состояние автомобиля не всегда очевидно на фотографиях. Важно ознакомиться с историей обслуживания и поломками, которую хранят крупные классифайды. А также постараться учесть стиль вождения предыдущего владельца: как часто и почему автомобиль посещал автосервис, какие поломки были устранены, количество штрафов и т.д.

Понимание состояния машины поможет избежать покупки техники с серьезными скрытыми неисправностями.

Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:Drom
19.02.2025 
Фото:Drom
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