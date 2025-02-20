Volkswagen показал новое поколение своего самого большого кроссовера. Сперва — в Китае

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Старт продаж пятого поколения Volkswagen Teramont Pro намечен на весну

SAIC Volkswagen представил на китайском рынке пятое поколение Teramont Pro. Автомобиль, возможно, является предвестником кроссовера Atlas, ожидаемого в 2026 году в Северной Америке, но про этот автомобиль пока ничего не известно.

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Volkswagen Teramont Pro
Volkswagen Teramont Pro

Teramont Pro получил более обтекаемый дизайн, с полностью закрытой решеткой радиатора (воздухозаборники расположены ниже) и большими фарами сложной формы. Задняя часть автомобиля выделяется спойлером и пиксельными задними фонарями, а кузов оснащен выдвижными дверными ручками. Автомобиль стал больше: длина теперь составляет 5158 мм (+106 мм), ширина увеличилась на 2 мм (1991 мм) а высота – на 15 мм (1788 мм).

Volkswagen Teramont Pro
Volkswagen Teramont Pro

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Салон нового кроссовера включает: цифровую приборную панель, плавающий экран информационно-развлекательной системы, дисплей для переднего пассажира и проектор на ветровое стекло. Teramont Pro будет оснащен дополнительными экранами для задних сидений, а также в нем будут установлены панорамный люк, премиальная аудиосистема Harman Kardon и атмосферная подсветка салона на 30 цветов. Дополнительным удобством станет поистине «королевское» пассажирское сиденье с массажером и вентиляцией.

Volkswagen Teramont Pro
Volkswagen Teramont Pro

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Что касается технических характеристик, Teramont Pro получил 2,0-литровый двигатель EA888 пятого поколения, мощностью 214 л.с. для машин с передним приводом, а в полноприводным варианте мощность мотора достигает 272 л.с. (+51 л.с.). Кроссовер также оснащен 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением и системой полного привода 4Motion, что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 7,6 секунды.

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 16
20.02.2025 
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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Teramont  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Красавец!
Недостатки:
Ломучесть Вага.
Комментарий:
Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!
-4