Нужна законодательная база: эксперт о защите авто россиян от действий мошенников

Эксперт Сажин объяснил, как не лишиться автомобиля из-за махинаций вокруг онлайн-услуг

Необходимо внести изменения в российскую законодательную базу для запрета сделок на транспортные средства по аналогии с недвижимостью. До тех пор, пока нет такого запрета, россияне не будут защищены от действий мошенников. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин.

Он убежден, что гражданам РФ необходима защита своего имущества от действий противоправных третьих лиц в правовом поле, потому что мошенники придумывают новые способы отъема.

«Теперь они добрались до сайта Госуслуг, и в один прекрасный момент можно лишиться своего автомобиля, даже не зная об этом. Онлайн-услуги, такие как оформление договоров купли-продажи и переоформление имущества, безусловно, удобны, но этим инструментом активно пользуются мошенники. И все-таки нужно себя оградить», – подчеркивает эксперт.

Если в отношении недвижимости можно самостоятельно наложить запрет на онлайн-сделки, обратившись в Росреестр, то с автомобилями ситуация иная. Дело в том, что вопрос с транспортными средствами до сих пор остается открытым – пока таких мер не предусмотрено, констатирует Сажин. По его словам, злоумышленники могут продать чей-то автомобиль, а его владелец даже не будет об этом знать. Причем такие дельцы юридически правильно все оформляют.

«Если стоит подпись, пусть даже электронная, сделка считается действительной. Потом вашу машину могут даже в залог поставить, и вы об этом узнаете, когда будет уже поздно. И дело не только в договорах купли-продажи. Важно понимать, что договоренности могут быть устными, а отмены сделки на Госуслугах до сих пор нет», – отмечает специалист.

Если произошел взлом личного профиля на Госуслугах, нужно действовать оперативно и сразу же подавать заявление в полицию, советует Сажин. Таким образом в случае появления «нового владельца» авто можно доказать свою правоту. И никогда нельзя забывать базовые меры безопасности: не передавать коды из смс посторонним, не подписывать документы, если вы не уверены, с кем имеете дело. Контролировать свои личные данные, чтобы потом не оказаться в неприятной ситуации, подытожил Сажин.

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Источник: osnmedia.ru