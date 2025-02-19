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Нужна законодательная база: эксперт о защите авто россиян от действий мошенников

Эксперт Сажин объяснил, как не лишиться автомобиля из-за махинаций вокруг онлайн-услуг

Необходимо внести изменения в российскую законодательную базу для запрета сделок на транспортные средства по аналогии с недвижимостью. До тех пор, пока нет такого запрета, россияне не будут защищены от действий мошенников. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин.

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Он убежден, что гражданам РФ необходима защита своего имущества от действий противоправных третьих лиц в правовом поле, потому что мошенники придумывают новые способы отъема.

«Теперь они добрались до сайта Госуслуг, и в один прекрасный момент можно лишиться своего автомобиля, даже не зная об этом. Онлайн-услуги, такие как оформление договоров купли-продажи и переоформление имущества, безусловно, удобны, но этим инструментом активно пользуются мошенники. И все-таки нужно себя оградить», – подчеркивает эксперт.

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Если в отношении недвижимости можно самостоятельно наложить запрет на онлайн-сделки, обратившись в Росреестр, то с автомобилями ситуация иная. Дело в том, что вопрос с транспортными средствами до сих пор остается открытым – пока таких мер не предусмотрено, констатирует Сажин. По его словам, злоумышленники могут продать чей-то автомобиль, а его владелец даже не будет об этом знать. Причем такие дельцы юридически правильно все оформляют.

«Если стоит подпись, пусть даже электронная, сделка считается действительной. Потом вашу машину могут даже в залог поставить, и вы об этом узнаете, когда будет уже поздно. И дело не только в договорах купли-продажи. Важно понимать, что договоренности могут быть устными, а отмены сделки на Госуслугах до сих пор нет», – отмечает специалист.

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Если произошел взлом личного профиля на Госуслугах, нужно действовать оперативно и сразу же подавать заявление в полицию, советует Сажин. Таким образом в случае появления «нового владельца» авто можно доказать свою правоту. И никогда нельзя забывать базовые меры безопасности: не передавать коды из смс посторонним, не подписывать документы, если вы не уверены, с кем имеете дело. Контролировать свои личные данные, чтобы потом не оказаться в неприятной ситуации, подытожил Сажин.

Источник: osnmedia.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
19.02.2025 
Фото:Depositphotos
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