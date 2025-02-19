Такое устройство нужно активировать не только ночью, иначе можно лишиться машины

Эксперт Демидов перечислил эффективные способы снижения риска угона автомобиля

Стандартные противоугонные системы для автомобилей уже не представляют проблемы для злоумышленников. Чем сложнее защита машины, тем меньше шансов, что угонщики будут тратить на нее время. Вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов в интервью изданию Pravda.Ru рассказал, что нужны комплексные меры, и сообщил, как снизить риск угона.

По его словам, самым эффективным решением будет противоугонная система, превосходящая по классу стандартные. Угонщики тщательно изучают типичные системы защиты для каждой модели автомобиля, а значит, чем она сложнее и нестандартнее, тем выше шанс защитить авто от угона, подчеркивает Демидов.

«Один из самых действенных способов – спутниковые противоугонные системы. Они не только предотвращают угон, но и помогают отследить местоположение автомобиля, если его все же похитили. Дополнительный бонус – установка такой системы может снизить стоимость каско по риску "Угон/Хищение" до 50%», – подчеркивает эксперт.

Для автомобилей массового сегмента оптимальным решением станет комбинация механических блокираторов и электронных систем: иммобилайзер, причем лучше не штатный, а дополнительный; замки на капот, коробку передач или рулевой вал; электромеханический замок капота, блокирующийся в автоматическом режиме в случае активации иммобилайзера.

Демидов констатирует, что зачастую автовладельцы сами упрощают задачу угонщикам. Например, редко используют механические блокираторы и активируют их только на ночь, подчеркивает эксперт. Для обслуживания автомобиля достаточно одного штатного ключа, а все противоугонные системы нужно переводить в сервисный режим valet.

Не стоит забывать, что дистанционный пуск двигателя авто угонщики могут использовать для взлома из-за уязвимости таких систем, предупреждает Демидов. Чтобы усложнить задачу угонщикам, нужно обращаться в специализированные сервисы для нестандартной установки противоугонных систем, подчеркивает Демидов.

«Угонщики хорошо знают типичные места монтажа, поэтому необычные решения дадут машине дополнительную защиту. Использовать комплексную защиту. Один замок на руль или коробку передач не спасет, если остальные системы окажутся уязвимыми. Не оставлять ключи и документы в автомобиле, даже если выходите "на минутку" – этого может хватить для угона», – подытожил эксперт.

Ранее эксперты рассказали, что потеря ключа от транспортного средства не будет грозить автовладельцу угоном, если машина оборудована специальными средствами защиты, включая установку сигнализации и использование специальных GPS-меток.