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Эксклюзивный Mercedes появился в России

Дилер привез в Россию Mercedes-AMG G63 в обвесе Brabus за 43 млн рублей

В России поступил в продажу внедорожник Mercedes-Benz AMG G63 в полном внешнем обвесе от тюнинг-ателье Brabus за 42 900 000 руб. Автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 4,0 литра мощностью 585 л.с.

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Mercedes-AMG G63 Brabus
Mercedes-AMG G63 Brabus

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От «заряженного» G-Class, он отличается полным внешним пакетом Brabus, включающим карбоновый обвес, обвес, переднюю и заднюю юбки с декоративными элементами, передние и задние расширители крыльев, карбоновую накладку на капот, надстройки на крыше со светодиодными фарами, специальные 23-дюймовые диски.

Внедорожник получил множество систем комфорта и помощи водителю. Также у него есть подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль, мультимедиа с двумя экранами и прочее.

Mercedes-AMG G63 Brabus
Mercedes-AMG G63 Brabus

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

Источник: Autonews.ru, Brabus.com

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Ушакова Ирина
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 12
19.02.2025 
Фото:Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4