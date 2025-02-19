Эксклюзивный Mercedes появился в России

Дилер привез в Россию Mercedes-AMG G63 в обвесе Brabus за 43 млн рублей

В России поступил в продажу внедорожник Mercedes-Benz AMG G63 в полном внешнем обвесе от тюнинг-ателье Brabus за 42 900 000 руб. Автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 4,0 литра мощностью 585 л.с.

Mercedes-AMG G63 Brabus

От «заряженного» G-Class, он отличается полным внешним пакетом Brabus, включающим карбоновый обвес, обвес, переднюю и заднюю юбки с декоративными элементами, передние и задние расширители крыльев, карбоновую накладку на капот, надстройки на крыше со светодиодными фарами, специальные 23-дюймовые диски.

Внедорожник получил множество систем комфорта и помощи водителю. Также у него есть подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль, мультимедиа с двумя экранами и прочее.

Mercedes-AMG G63 Brabus

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Источник: Autonews.ru, Brabus.com