Россияне пересаживаются на отечественные автомобили — выясняем причину

Интерес россиян к отечественным Москвичам вырос за год на более чем 50%

Интерес россиян к отечественным моделям Москвич 6 и Москвич 3 вырос за год в полтора раза. Такая положительная динамика наглядно демонстрирует рост доверия потребителей к бренду. Об этом заявил руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Авто Артем Хомутинников.

«Мы видим, что покупатели активно интересуются новыми моделями, особенно в связи с расширенными возможностями выбора автомобиля в разных комплектациях и наличием широкой сети сервисных центров», – цитирует пресс-служба платформы руководителя продаж.

В ходе анализа данных за 2024 год по предложению и ценам и интересу к новым автомобилям Москвич эксперты Авито Авто выяснили, что пользователи платформы на 54,3% чаще интересовались брендом по сравнению с 2023 годом. Отмечается, что средняя стоимость нового автомобиля Москвич в 2024 году составила 1,9 млн рублей – это на 14,4% меньше, чем в 2023 году.

Москвич 6

«Среди моделей бренда наибольшей популярностью пользуется кроссовер Москвич 3, на который приходится 89,8% интереса аудитории платформы. Второе место занимает флагманский Москвич 6 с показателем 9,5%, а электрический Москвич 3е – на третьем месте. В предложении лидирует Москвич 3 с 82,7% от общего числа объявлений», – говорится в исследовании.

На долю Москвича 6 пришлось 16,7% всех объявлений, средняя цена двух моделей год к году снизилась: Москвича 3 – на 17%, а Москвича 6 – на 12%, говорится в исследовании.

В специальном каталоге новых автомобилей отечественного бренда Москвич можно не только выбрать подходящую комплектацию, но и воспользоваться специальными предложениями, включая выгодные программы трейд-ин и бонусы при покупке, подытожил Хомутинников.

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Источник: пресс-служба Авито Авто