Раскрыта внешность нового российского спорткара

В России запатентовали новый отечественный спорткар стоимостью 7 млн рублей

Дизайн спорткара отечественной разработки запатентовали в России. Заявка с изображениями авто есть в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Название модели не уточняется.

«Авто.ру» пишет, что по приложенным к заявке изображениям в спорткаре можно узнать проект СN3500. Его разрабатывает подмосковная фирма «Конструкторское бюро 7». На эскизах автомобиль изображен без интерьера, крыши и антикрыла.

Автомобиль Project Seven CN3500 получит атмосферный 6-цилиндровый двигатель Toyota 2GR объемом 3,5 л мощностью 350 л.с., работающий с 5-ступенчатой cеквентальной трансмиссией от российской компании Gear Set. Привод у спорткара задний.

В основе новинки лежит пространственная рама, усиленная углепластиковыми панелями, со стеклопластиковым кузовом. В качестве верхней защиты используется система Halo (по типу современных автомобилей «Формулы-1»).

проект СN3500

На сайте разработчиков машины значится, что цена базовой версии составляет 7 млн рублей. В год запланирован выпуск максимум 12 таких спорткаров. Сейчас компания работает над созданием предсерийного прототипа. НИОКР проводили с августа 2023 года по февраль 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

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Источник: ФИПС, «Авто.ру»