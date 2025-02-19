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Экономия по трейд-ин на все комплектации кроссовера составляет более ₽400 тысяч

Кроссоверы Belgee до конца февраля доступны с выгодой до 400 тыс. рублей

Белорусский автобренд Belgee объявил цены на кроссоверы Х50 и X70 2025 года выпуска. О доступности новинок и преимуществах программы трейд-ин рассказали в пресс-службе бренда.

Belgee X50 и Belgee X70
Belgee X50 и Belgee X70
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«До конца февраля будут действовать дополнительные специальные предложения на кроссоверы 2024 года выпуска. Приобрести Belgee X50, произведенные в 2025 году, можно по цене от 2 280 190 рублей, тогда как кроссовер в максимальной комплектации Prestige оценивается в сумму от 2 490 190 рублей. Стоимость представлена с учетом выгоды, доступной по программе трейд-ин, которая составляет 200 тыс. рублей», – уточнили в пресс-службе.

До конца февраля кроссоверы Belgee Х50 выпуска 2024 года предлагают с дополнительной выгодой в размере 180 тыс. рублей. С учетом всех преференций при покупке можно сэкономить до 380 тыс. рублей, а стоимость кроссовера стартует в этом случае от 2,1 млн рублей.

Belgee X50
Belgee X50

Кроссовер Belgee Х70 с передним приводом 2025 года предлагается по цене от 2,626 млн рублей, а полноприводная модель – от 2,921 млн рублей с учетом специальной поддержки по программе трейд-ин в размере 200 тыс. рублей.

Belgee X70
Belgee X70

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Также дополнительную выгоду 200 тыс. рублей до конца февраля на все комплектации могут получить покупатели Belgee X70 2024 года. Причем использование программы трейд-ин позволит сэкономить до 400 тысяч рублей. Стоимость Belgee X70 2024 с передним приводом стартует от 2,426 млн рублей, а модель с полным приводом предлагается от 2,721 млн рублей.

Источник: Belgee

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Светлана Тарасенко
Фото:Belgee
Количество просмотров 7
19.02.2025 
Фото:Belgee
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