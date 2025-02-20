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Не пристегнулся? На бесплатное лечение при ДТП не рассчитывай

Непристегнутых водителей хотят лишить бесплатной медпомощи при аварии

В России предлагают новые меры для борьбы с водителями, которые не пристегиваются ремнями безопасности.

Например, была внесена инициатива изменить законодательство так, чтобы автомобилисты, получившие травмы в результате ДТП без пристегнутого ремня, оплачивали медицинское лечение самостоятельно. Такую идею поддержал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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Он заметил, что устройства для отключения сигналов о непристегнутых ремнях широко представлены на маркетплейсах по цене от 100 рублей. И спрос на них довольно высокий. Хотя маркетплейсы утверждают, что блокируют продажи таких товаров, на практике они продолжаются.

Шапарин также отметил, что продажа таких устройств остается легальной несмотря на то, что они увеличивают риск получения травм при ДТП. Покупателей не информируют о возможных опасностях использования заглушек.

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

Источник: НАС

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 11
20.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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