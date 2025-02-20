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Бизнес-седан по цене Весты подешевел еще больше: известны цены

В РФ седан Dongfeng Aeolus Shine Max в топовой версии подешевел на 100 тыс. рублей

Бизнес-седан Dongfeng Aeolus Shine Max подешевел в России. Цены остались прежними, но топовая комплектация теперь предлагается с увеличенной прямой скидкой в размере 491 тыс. рублей. Цены на Dongfeng Aeolus Shine Max в комплектациях Comfort, Premium и Luxury с прямыми скидками составляют соотвляют 2 099 000 руб., 2 199 000 руб., 2 499 000 руб. (-100 тыс. руб.) соответственно.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Dongfeng Aeolus Shine Max
Dongfeng Aeolus Shine Max

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Под капотом авто 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л. с. и 320 Нм крутящего момента, 7-ступенчатый робот. Привод передний.

Топовая комплектация включает цифровую приборную панель (12,3 дюйма), акустику Jamo и девять динамиков, передние сиденья с электрорегулировками, панорамную крышу с люком, систему бесключевого доступа и многое другое.

Dongfeng Aeolus Shine Max
Dongfeng Aeolus Shine Max

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Dongfeng
Количество просмотров 10
20.02.2025 
Фото:Dongfeng
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