Новый отечественный минивэн с полным приводом вышел на рынок: известны цены

В России начались продажи нового минивэна Соболь NN 4×4 по цене от ₽4 020 300

В России стартовали продажи нового полноприводного минивэна Соболь NN 4×4. Салон автомобиля трансформируется и вмещает до семи человек, включая водителя. Кресла третьего ряда перемещаются по специальным салазкам, что позволяет настроить размер багажника. Второй и третий ряды сидений раскладываются в спальное место.

У Соболя NN 4×4 в базе есть кондиционер, зимний пакет, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, электронное управление раздаточной коробкой, мультимедиа со встроенной навигацией, круиз-контроль и прочее.

Минивэн оснащен системой полного привода part-time. Просвет под картером заднего моста составляет 220 мм. Штатная защита мотора и радиатора предохраняет важные узлы от повреждений. В ходовой установлены независимая передняя подвеска и задняя рессорная подвеска.

У автомобиля дисковые вентилируемые тормоза на всех колесах. Антиблокировочная система (ABS) автоматически отключается, когда блокируется межколесный дифференциал.

ГАЗ Соболь NN 4×4

Под капотом Соболя NN 4×4 2,5-литровый дизельный мотор мощностью 149,6 л. с. с 420 Нм крутящего момента, 6-ступенчатая коробка передач. Кузов авто закреплен на прочной раме и защищен от ржавчины благодаря использованию оцинкованной стали, технологии катафорезного грунтования и заводской обработке днища пластизолями и скрытых полостей воском. Производитель гарантирует отсутствие сквозной коррозии в течении 12 лет.

ГАЗ Соболь NN 4×4

Гарантия на все версии авто составляет 4 года или 200 000 км пробега. Уточняется, что на минивэн действует госпрограмма льготного лизинга. Цена с учетом специальных акций и льготных условий начинается от 4 020 300 рублей.

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Источник: «Известия»