Запасаемся попкорном: ФАС рассмотрит жалобу на один из ведущих автоконцернов РФ

АВТОВАЗ отреагировал на жалобу Национального совета такси о завышении цен авто

АВТОВАЗ является не единственным производителем автомобилей, использующихся в российских таксопарках. У таксистов всегда есть выбор из моделей не только отечественных, но и зарубежных брендов. Об этом заявил директор по связям с общественностью предприятия Сергей Ильинский.

«АВТОВАЗ не занимает лидирующие позиции на рынке такси, так как существует множество других автопроизводителей, из которых таксопарки могут выбрать. Мы ценим наших клиентов – таксистов, и с удовольствием наблюдаем за тем, как они принимают решение о покупке нашей продукции, выбирая ее за свои деньги», – подчеркнул директор по связям с общественностью.

Комментируя жалобу водителей такси, направленную в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за завышенных цен на автомобили АВТОВАЗа, Ильинский подчеркнул, что по состоянию на конец 2024 года стоимость моделей Lada выросла всего на 4,3% – значительно ниже темпов инфляции. Представитель автоконцерна отметил, что бренд Lada многие годы остается наиболее доступной моделью на рынке РФ.

В ответ на критику в АВТОВАЗе заверили, что концерн на постоянной основе улучшает функционал и качество своей продукции, что закономерно сказывается на стоимости авто.

Требования рынка диктуют производить конкурентоспособные модели с внедрением новых технологий. Функциональность и комфорт автомобилей делают их привлекательными для покупателей, несмотря на изменения цен, подытожили в АВТОВАЗе.

Напомним, ранее представители Национального совета такси (НСТ) обратились в ФАС с жалобой на установленные АВТОВАЗом цены на автомобили Lada Granta и Lada Vesta. В НСТ считают их необоснованно завышенными.

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Источник: infox.ru