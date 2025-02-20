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Названы западные автобренды, которые могут переключить внимание россиян с китайских марок

Ян Хайцеэр: Стремление к автомобилям из «прошлой жизни» сохраняется

Автоэксперт Ян Хайцеэр считает, что при возвращении западных и азиатских автопроизводителей на российский рынок они могут снова занять лидирующие позиции, потеснив китайские бренды.

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По его мнению, россияне могут даже продать китайские автомобили, чтобы приобрести BMW и Audi, поскольку стремление к автомобилям из «прошлой жизни» сохраняется, а престиж этих марок остается высоким.

Он также добавил, что те, кто у кого есть возможность привезти автомобиль из-за рубежа, с удовольствием это делают, особенно если речь идет о премиум-сегменте, который недоступен большинству.

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Однако, по мнению эксперта, китайские производители смогут закрепиться на российском рынке и конкурировать с европейскими марками, возможно, выигрывая у них по цене в ближайшие годы. Лидеры китайского автопрома у нас уже определились, это бренды Chery, Haval, Geely и Changan.

Хайцеэр подчеркнул, что наличие конкуренции всегда позитивно влияет на рынок, обеспечивая покупателям больший выбор.

Ранее считалось, что россияне привязаны к европейским, японским и корейским маркам и с недоверием относятся к китайским авто. Однако теперь стало ясно, что несколько китайских брендов сумели завоевать доверие российских потребителей. Наш эксперт размышляет, действительно ли мы полюбили китайские автомобили или просто убеждаем себя в этом за неимением особого выбора.

Источник: news.ru

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Алексеева Елена
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 11
20.02.2025 
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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