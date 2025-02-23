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Тушим полыхающий КАМАЗ — видео от первого лица

В МЧС России рассказали, как действовать при возгорании автомобиля

МЧС России опубликовало видеоролик, рассказывающий о тушении реального пожара на автомобильной трассе. Возгорание произошло в результате аварии трех большегрузов: столкнулись бортовой грузовик и автоцистерна, которую после этого еще и «догнала» фура.

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Видео снято от первого лица – камерой, закрепленной на куртке одного из пожарных, – и мы можем получить представление о том, как действует боевой расчет. Судя по ролику, основной очаг возгорания находился на бортовом грузовике, и его удалось потушить, не допустив огня к стоящей рядом цистерне.

А как действовать, если вы совсем не пожарный, но ваш автомобиль по какой-то причине тоже загорелся? В описании к ролику МЧС России приводит краткую инструкцию по этому поводу.

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Действия при возгорании автомобиля:

  • сверните на обочину;
  • поставьте машину на тормоз;
  • выключите двигатель;
  • при возможности возьмите документы и необходимые вещи;
  • покиньте автомобиль;
  • отойдите на безопасное расстояние.

После этого можно звонить спасателям. Напомним, это можно сделать по телефону пожарной охраны 101 или по телефону единой службы спасения 112.

Источник: МЧС России

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Иннокентий Кишкурно
Фото:МЧС России
Количество просмотров 4
23.02.2025 
Фото:МЧС России
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