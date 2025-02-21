В продажу выходит новая версия Lada Vesta

АВТОВАЗ начал отгрузку дилерам Lada Vesta 1.8 Evo с 6-ступенчатой МКП

АВТОВАЗ, согласно плану, начал отгрузку дилерам новых версий Lada Vesta с мотором 1.8 Evo и 6-ступенчатой МКП.

Автомобили поступают к дилерам в рамках подготовки старта продаж, дата будет объявлена позднее, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Сборка Lada Vesta с МКП6 началась в конце января текущего года. Уточняется, что новая коробка рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм и адаптирована к работе на российском трансмиссионном масле Rosneft при низких температурах.

Также отмечаются пониженный уровень шума и вибрации обновленной коробки.

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Источник: Российская газета