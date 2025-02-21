В продажу выходит новая версия Lada Vesta
АВТОВАЗ начал отгрузку дилерам Lada Vesta 1.8 Evo с 6-ступенчатой МКП
АВТОВАЗ, согласно плану, начал отгрузку дилерам новых версий Lada Vesta с мотором 1.8 Evo и 6-ступенчатой МКП.
Автомобили поступают к дилерам в рамках подготовки старта продаж, дата будет объявлена позднее, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.
Сборка Lada Vesta с МКП6 началась в конце января текущего года. Уточняется, что новая коробка рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм и адаптирована к работе на российском трансмиссионном масле Rosneft при низких температурах.
Также отмечаются пониженный уровень шума и вибрации обновленной коробки.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.
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Источник: Российская газета
Фото:АВТОВАЗ
21.02.2025
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
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