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Автоконцерн отзовет большую партию минивэнов из-за выявленного дефекта

Toyota отзовет 170 тысяч минивэнов Sienna из-за дефекта с креплениями сидений

Компания Toyota Motor North America анонсировала отзыв 167 802 минивэнов Sienna, реализованных в США. Отзыву подлежат модели выпуска с 13 октября 2020 года по 27 января 2025 года на заводе Toyota в американском Принстоне, штат Индиана.

Toyota Sienna
Toyota Sienna

Согласно данным федерального агентства по безопасности NHTSA, проблема у минивэнов связана с ненадежным креплением болтов третьего ряда сидений.

Интерьер Toyota Sienna
Интерьер Toyota Sienna

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Ошибка чревата тем, что спинки сидений могут не выдержать необходимую нагрузку в случае аварии. Из-за этого дефекта кроме угрозы травмирования пассажиров нарушаются сразу три федеральных стандарта безопасности.

Всем владельцам указанных моделей с 14 апреля 2025 года разошлют уведомления. Дилеры проведут необходимые работы бесплатно, на текущий момент Toyota не получила ни одной жалобы, связанной с этим дефектом.

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Источник: usatoday.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
21.02.2025 
Фото:Toyota
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