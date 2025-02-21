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Мэр Москвы Собянин отреагировал на заявление...

Зарубежные автобренды заговорили о возвращении в РФ: у кого получится?

Мэр Москвы Собянин отреагировал на заявление Renault вернуться на рынок России

Французский автоконцерн Renault вряд ли ждут хорошие перспективы в случае возвращения на рынок России. Таким мнением в беседе с представителями СМИ поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

Комментируя заявление исполнительного директора Renault Лука де Мео о том, что он не исключает возвращения компании на российский рынок, Собянин отреагировал с долей скепсиса.

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«Он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то светит», – уточнил губернатор столицы.

Собянин еще весной 2022 года сообщил, что московский автозавод Renault перешел в собственность города, и на нем возобновят выпуск легковых автомобилей под отечественным брендом «Москвич».

Крупноузловая сборка на конвейере стартовала 23 ноября 2022 года. По итогам 2024 года «Москвич» реализовал в РФ более 23 тыс. автомобилей.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 9
21.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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