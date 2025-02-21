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В РФ в продажу вышла новая Toyota Camry 2013 года: известна цена

В России на продажу выставили Toyota Camry VII (XV50) 2013 г. в. за ₽3 150 000

В Тюмени в продаже появилась Toyota Camry VII (XV50) 2013 г. в. в идеальном состоянии. За авто с пробегом всего 16 700 км просят 3 150 000 рублей. Примерно столько сейчас стоит новый китайский кроссовер.

Toyota Camry XV50
Toyota Camry XV50

Уточняется, что машина в заводской краске, без дефектов, сколов и царапин. В техническом плане также все в порядке, был лишь заменен аккумулятор.

Интерьер Toyota Camry XV50
Интерьер Toyota Camry XV50

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota Camry
Количество просмотров 12
21.02.2025 
Фото:Toyota Camry
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-11