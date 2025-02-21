В РФ в продажу вышла новая Toyota Camry 2013 года: известна цена

В России на продажу выставили Toyota Camry VII (XV50) 2013 г. в. за ₽3 150 000

В Тюмени в продаже появилась Toyota Camry VII (XV50) 2013 г. в. в идеальном состоянии. За авто с пробегом всего 16 700 км просят 3 150 000 рублей. Примерно столько сейчас стоит новый китайский кроссовер.

Toyota Camry XV50

Уточняется, что машина в заводской краске, без дефектов, сколов и царапин. В техническом плане также все в порядке, был лишь заменен аккумулятор.

Интерьер Toyota Camry XV50

Зимой на машине не ездили, все время она хранилась в гараже.

Седан оснащен мотором на 2,5 литра мощностью 181 л.с., АКП. Комплектация авто не уточняется.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы Toyota Rush по цене от ₽3,4 млн.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Российская газета