Самый дешевый внедорожник Toyota появился в России: сколько он стоит?
Российский рынок автомобилей получил неожиданное пополнение – самый доступный на сегодняшний день новый внедорожник Toyota Hilux.
Речь идет о модели Hilux Champ, произведенной в Таиланде и предлагаемой одним из московских дилеров по цене 2 926 000 рублей.
Однако, стоит отметить ключевой нюанс, который может стать как преимуществом, так и недостатком для потенциальных покупателей – Hilux Champ имеет правое расположение руля.
Автомобиль оснащается проверенными бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,7 литра, а также экономичным 2,4-литровым турбодизелем. Выбор трансмиссии зависит от комплектации: базовые версии комплектуются механической коробкой передач, а топовые могут похвастаться 6-ступенчатым автоматом. Однако, стоит отметить отсутствие полного привода.
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Источник: IXBT