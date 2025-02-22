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Самый дешевый внедорожник Toyota появился в России: сколько он стоит?

В России стартовал прием заказов на Toyota Hilux Champ по цене 2,9 млн рублей

Российский рынок автомобилей получил неожиданное пополнение – самый доступный на сегодняшний день новый внедорожник Toyota Hilux.

Речь идет о модели Hilux Champ, произведенной в Таиланде и предлагаемой одним из московских дилеров по цене 2 926 000 рублей.

Toyota Hilux Champ
Toyota Hilux Champ
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Однако, стоит отметить ключевой нюанс, который может стать как преимуществом, так и недостатком для потенциальных покупателей – Hilux Champ имеет правое расположение руля.

Автомобиль оснащается проверенными бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,7 литра, а также экономичным 2,4-литровым турбодизелем. Выбор трансмиссии зависит от комплектации: базовые версии комплектуются механической коробкой передач, а топовые могут похвастаться 6-ступенчатым автоматом. Однако, стоит отметить отсутствие полного привода.

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:Toyota | Unsplash
22.02.2025 
Фото:Toyota | Unsplash
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