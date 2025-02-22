Новейший Toyota Land Cruiser 300 уже можно купить в России: известна цена

Новейший внедорожник Toyota Land Cruiser 300 продают в РФ за 15,5 млн рублей

На российском рынке появился Land Cruiser 300 2025 года выпуска в максимальной комплектации за 15,5 миллионов рублей.

Сердцем машины является шестицилиндровый турбированный двигатель объемом 3,4 литра, развивающий впечатляющие 415 л.с.

Toyota Land Cruiser 300

В стандартной комплектации присутствуют такие необходимые функции, как системы помощи при удержании полосы движения и экстренного рулевого управления, а также система автоматической экстренной остановки.

Однако, настоящая революция произошла в системе контроля слепых зон. В комплектациях GXL и выше она дополнена функцией предупреждения о приближающихся транспортных средствах или велосипедистах ещё до открытия двери.

Более того, версия GXL может самостоятельно тормозить при движении задним ходом на низкой скорости, что значительно снижает риск столкновений на парковке или в ограниченном пространстве. В модификациях GX и GXL 4,2-дюймовая панель приборов уступила место более информативному 7,0-дюймовому экрану. А в топовых комплектациях 7-дюймовый экран сменился на роскошный 12,3-дюймовый дисплей, обеспечивающий максимальный комфорт и удобство управления.

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Источник: Российская газета