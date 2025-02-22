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Новейший Toyota Land Cruiser 300 уже можно купить в России: известна цена

Новейший внедорожник Toyota Land Cruiser 300 продают в РФ за 15,5 млн рублей

На российском рынке появился Land Cruiser 300 2025 года выпуска в максимальной комплектации за 15,5 миллионов рублей.

Сердцем машины является шестицилиндровый турбированный двигатель объемом 3,4 литра, развивающий впечатляющие 415 л.с.

Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300
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В стандартной комплектации присутствуют такие необходимые функции, как системы помощи при удержании полосы движения и экстренного рулевого управления, а также система автоматической экстренной остановки.

Однако, настоящая революция произошла в системе контроля слепых зон. В комплектациях GXL и выше она дополнена функцией предупреждения о приближающихся транспортных средствах или велосипедистах ещё до открытия двери.

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Более того, версия GXL может самостоятельно тормозить при движении задним ходом на низкой скорости, что значительно снижает риск столкновений на парковке или в ограниченном пространстве. В модификациях GX и GXL 4,2-дюймовая панель приборов уступила место более информативному 7,0-дюймовому экрану. А в топовых комплектациях 7-дюймовый экран сменился на роскошный 12,3-дюймовый дисплей, обеспечивающий максимальный комфорт и удобство управления.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
22.02.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-34