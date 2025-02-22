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В Россию вернулся популярный кроссовер Toyota по цене дешевле «китайцев»

Новый кроссовер Toyota RAV4 снова можно купить в России по цене от 3 млн рублей

До весны 2022 года Toyota RAV4 собирался в Санкт-Петербурге, предлагая доступный, хотя и не самый дешевый вариант для российского потребителя. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Новые импортные RAV4 предлагаются по цене от 3 000 000 рублей.

Это минимум, и цена может существенно варьироваться в зависимости от региона и комплектации. В Москве и Краснодаре можно найти предложения от дилеров по параллельному импорту, предлагающих RAV4 с 2,0-литровым 171-сильным двигателем и вариатором. При этом, краснодарский вариант будет переднеприводным, а московский, судя по объявлениям – полноприводным. Цена уже включает все расходы, включая утильсбор.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
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В Казани стоимость тех же RAV4 стартует от 3 200 000 рублей, во Владивостоке – от 3 300 000 рублей, а в Екатеринбурге достигает 3 600 000 рублей. На рынке представлен широкий выбор комплектаций. Помимо базовой версии с 2,0-литровым 171-сильным двигателем, доступны варианты с менее мощным 149-сильным «атмосферником» объемом 2,0 литра. Для тех, кто ценит экологичность и высокую производительность, предлагаются плагин-гибридные модификации.

Интерьер Toyota RAV4
Интерьер Toyota RAV4

Силовая установка таких RAV4 состоит из 2,5-литрового 177-сильного ДВС и двух электродвигателей (182 л.с. спереди и 54 л.с. сзади), обеспечивающих суммарную мощность в 306 л.с. Цена на такие версии, естественно, будет еще выше. Например, в Хабаровске цена на плагин-гибрид с учетом утильсбора будет еще выше, чем в других регионах.

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Стоит сравнить стоимость импортного RAV4 с ценами на аналогичные кроссоверы российских и китайских производителей. Geely Atlas в базовой комплектации с передним приводом стоит от 3 517 190 рублей, Haval F7 в переднеприводной версии Premium – от 3 049 000 рублей, а Jetta VS7 – от 3 217 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 49696
22.02.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+27