В России появился просторный японский седан на замену Camry и намного дешевле

Дилер из Владивостока принимает заказы на седан Nissan Altima за 2,9 млн рублей

Российский рынок автомобилей постоянно удивляет. На этот раз удивление вызвал дилер Eurasia Trade из Владивостока, предложивший новый Nissan Altima шестого поколения по цене всего 2,936 млн рублей. Это сопоставимо со стоимостью топовой комплектации Lada Aura (2,8 млн рублей).

Nissan Altima

Предлагаемая комплектация XL-Upr представляет собой весьма богатый набор опций. В оснащении машины кожаный салон, многофункциональное рулевое колесо, система кругового обзора, климат- и круиз-контроль, а также различные системы помощи водителю.

Nissan Altima

Под капотом – 2,0-литровый атмосферный двигатель MR20DD разработки Renault-Nissan, выдающий 156 л.с. Этот мотор работает в паре с вариатором, обеспечивая плавное ускорение и экономичный расход топлива. В сравнении с 122-сильным двигателем Lada Aura, Altima предлагает существенный прирост мощности.

Nissan Altima превосходит Lada Aura по размерам. Габариты Altima составляют 4901х1850х1447 мм с колесной базой 2825 мм. Эти размеры сопоставимы с габаритами Toyota Camry, намекая на внушительный простор в салоне. Lada Aura, с размерами 4690 x 1764 x 1505 мм и колесной базой 2885 мм, заметно уступает по внутреннему пространству.

Интерьер Nissan Altima

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Источник: Autonews