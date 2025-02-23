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Хорошо знакомый седан Volkswagen вернулся в Россию под другим именем

Новый седан Jetta VA7 доступен для заказа в России по цене 2,7 млн рублей

Jetta VA7 – это плод сотрудничества FAW и Volkswagen, по сути являясь слегка модифицированной версией Volkswagen Sagitar, который, в свою очередь, представляет собой удлиненную версию европейской Jetta. Таким образом, перед нами не совсем та Jetta, которую мы помним, но все же близкий родственник.

Jetta VA7
Jetta VA7

Продажи Jetta VA7 только-только стартовали в Китае, а в России автомобиль доступен под заказ у продавца из Кемерово. Сроки ожидания – 60 дней.

Jetta VA7
Jetta VA7
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За эти деньги покупатель получает седан в единственной, на данный момент, комплектации First Come First Served Edition. Скорее всего, это ограниченная партия. Заметим, что разница в цене между двумя вариантами предложения – 2,7 и 2,72 млн рублей – пока не объяснена продавцом.

Машина оснащается типичными агрегатами Volkswagen — 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач DSG.

Под капотом Jetta VA7
Под капотом Jetta VA7

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В комплектации – легкосплавные колесные диски, бесключевой доступ, парковочные датчики сзади, многофункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, кондиционер, сиденье водителя с электрорегулировками, кожаный салон, люк в крыше, медиасистема с большим экраном, цифровая панель приборов.

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:DongCheDi | Weibo
Количество просмотров 873
23.02.2025 
Фото:DongCheDi | Weibo
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