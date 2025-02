Хорошо знакомый седан Volkswagen вернулся в Россию под другим именем

Новый седан Jetta VA7 доступен для заказа в России по цене 2,7 млн рублей

Jetta VA7 – это плод сотрудничества FAW и Volkswagen, по сути являясь слегка модифицированной версией Volkswagen Sagitar, который, в свою очередь, представляет собой удлиненную версию европейской Jetta. Таким образом, перед нами не совсем та Jetta, которую мы помним, но все же близкий родственник.

Jetta VA7

Продажи Jetta VA7 только-только стартовали в Китае, а в России автомобиль доступен под заказ у продавца из Кемерово. Сроки ожидания – 60 дней.

Jetta VA7

За эти деньги покупатель получает седан в единственной, на данный момент, комплектации First Come First Served Edition. Скорее всего, это ограниченная партия. Заметим, что разница в цене между двумя вариантами предложения – 2,7 и 2,72 млн рублей – пока не объяснена продавцом.

Машина оснащается типичными агрегатами Volkswagen — 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач DSG.

Под капотом Jetta VA7

В комплектации – легкосплавные колесные диски, бесключевой доступ, парковочные датчики сзади, многофункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, кондиционер, сиденье водителя с электрорегулировками, кожаный салон, люк в крыше, медиасистема с большим экраном, цифровая панель приборов.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Auto.ru