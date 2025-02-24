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Западные компании зондируют перспективы возврата в РФ – пока неофициально

Решетников: будем относиться к возвращению западных компаний индивидуально

В последнее время многие официальные лица высказались по поводу того, как российские власти отнесутся к брендам, которые планируют вернуться на российский рынок после спешного бегства в 2022-2023 годах.

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Однако от самих брендов официальных заявлений пока не поступало, об этом лишь было сказано вскользь или сообщали некие источники в СМИ.

Ситуацию прояснил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Оказалось, что западные компании просто зондируют в информационном поле такие перспективы, хотя юридически и не обращались с предложениями о возвращении в РФ. И автомобильные производители тут не исключение – появлялись такие сообщения, например, о планах Renault и Hyundai.

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Это заставляет нервничать российский бизнес, который сделал большие инвестиции, но он для российских властей в приоритете, заверил Максим Решетников.

«…вся информационная волна достаточно сильно обеспокоила наш бизнес. Потому что люди деньги вкладывают, люди все-таки рассчитывают, что будет какая-то предсказуемость», – добавил министр.

По его словам, для российских властей очень важно, чтобы эти инвестиции не сгорели. Что касается возвращения западных брендов, этот вопрос будет рассматриваться индивидуально и с особым вниманием.

Источник: ПРАЙМ

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Алексеева Елена
Количество просмотров 18
24.02.2025 
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