Обновленная Honda Accord 2026 года сначала дебютирует в Китае. А потом?
Седан Honda Accord 2026 года дебютирует в Китае с обновленным дизайном. Хотя изменения не радикальны, они освежают облик седана, который по-прежнему сохраняет узнаваемые черты глобальной версии.
Accord для китайского рынка выпускается совместно с GAC, и основные изменения пришлись на переднюю часть. Фары немного доработаны, а светодиодные ДХО теперь вытянуты к краям решетки.
Решетка радиатора состоит из 19 серебристых горизонтальных планок, а новый передний бампер придает автомобилю больше агрессии. Задняя часть осталась без изменений, сохранив знакомые светодиодные фонари.
В салоне минимум изменений: сохранялся большой 15-дюймовый дисплей мультимедийной системы и цифровая приборная панель. Среди силовых агрегатов доступны 1,5-литровый турбомотор мощностью 189 л. с. и 2,0-литровый подключаемый гибрид на 181 л. с., обеспечивающий до 106 км хода на электротяге.
Пока неясно, появятся ли эти обновления на глобальной версии Accord или останутся эксклюзивом для китайского рынка. Honda пока не дает комментариев по этому поводу.
Интересно, что в Китае Accord конкурирует с Honda Inspire – седаном с аналогичной технической начинкой. По сути, с тем же автомобилем, но с отличающимся дизайном. Его выпускает другой партнер Honda (Dongfeng), предлагая как стандартную, так и гибридную версии.
Вообще, показывать свои новинки сначала в Китае, похоже, уже становится традицией у некоторых брендов.
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Источник, фото: m.top168.com