Попытка реанимации из состояния комы: эксперт о возвращении автобрендов ЕС в РФ

Эксперт Стрельников объяснил, какие проблемы ждут автобренды по возвращении в РФ

Санкции в отношении России, переориентация логистических цепочек и кардинальные изменения потребительского спроса сформировали принципиально новую реальность на авторынке РФ. Таким мнением поделился основатель транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

«На фоне доминирования китайских марок (73% новых продаж в 2024 году) перспективы Mercedes, BMW или Hyundai напоминают попытку реанимации пациента в состоянии клинической смерти», – констатирует эксперт.

По словам Стрельникова, предпочтения россиян за последние годы изменились. Если еще в 2021 году в приоритете у 68% покупателей premium-сегмента были немецкие бренды, то к 2025 году этот показатель упал до 19%. Zeekr и Hongqi заняли 40% рынка в ценовом сегменте более 5 млн рублей благодаря технологии уровня автономного вождения четвертого поколения за 60% цены конкурентов из ЕС, подчеркивает эксперт.

«Парадокс ситуации в том, что 54% опрошенных ВЦИОМ все еще ассоциируют немецкий автопром с "символом статуса", но лишь 12% готовы платить за этот премиум. Эрозия доверия усугубляется "цифровым эмбарго" – отключением российских пользователей от сервисов ConnectedDrive и MBUX в 2022 году, что сделало 89% проданных BMW и Mercedes "цифровыми зомби"», – отмечает эксперт.

Китайские производители закрепились в России за счет трех ключевых преимуществ: интеграции с экосистемой 5G (у 94% новых моделей против 0% у «возвращенцев»), адаптации к российскому климату (усиленная подвеска и морозоустойчивые аккумуляторы) и ценовой агрессивности (средняя маржа 8% против 25-30% у европейцев).

«Лидер продаж – электрический кроссовер Zeekr 001 предлагает 800-километровый запас хода и систему автономного вождения NIO Pilot за 6,2 млн рублей, тогда как аналогичный BMW iX стоит от 11 млн», – приводит пример эксперт.

Конкуренция с китайскими брендами изменила структуру рынка России, и возвращение западных автобрендов в их доктринальном понимании 2021 года – это утопия. В реальности их ожидает трансформация в «бренды-призраки» через схемы параимпорта, сборку из машинокомплектов третьих стран и цифровую мимикрию, убеждены в экспертном сообществе.

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Источник: rg.ru