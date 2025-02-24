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Кроссовер-номинант автопремии можно купить с выгодой 190 тысяч рублей
24 февраля
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В продаже появился Peugeot 207 без пробега: известна цена

В Подмосковье владелец продает хэтчбек Peugeot 207 2009 г. в. с пробегом 670 км

В Подмосковье владелец продает «капсулу времени»: 5-дверный хэтчбек Peugeot 207 2009 г. в. Пробег составляет всего 670 км.

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Надежные моторы, крепкая трансмиссия... — но есть пара вопросов к этому «китайцу»

Уточняется, что автомобиль приобрели у официального дилера в 2010 году, с тех пор машина стояла в теплом гараже. У автомобиля есть кондиционер, электропривод и обогрев зеркал, круиз-контроль, бортовой компьютер, ABS, ESC, подушки безопасности.

Под капотом хэтчбека бензиновый мотор 1,4 литра мощностью 90 л.с. в паре с роботом. Стоимость автомобиля составляет 1,4 млн рублей.

Peugeot 207
Peugeot 207
Peugeot 207

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Авито

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
24.02.2025 
Фото:Авито
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