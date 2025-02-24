В продаже появился Peugeot 207 без пробега: известна цена

В Подмосковье владелец продает хэтчбек Peugeot 207 2009 г. в. с пробегом 670 км

В Подмосковье владелец продает «капсулу времени»: 5-дверный хэтчбек Peugeot 207 2009 г. в. Пробег составляет всего 670 км.

Уточняется, что автомобиль приобрели у официального дилера в 2010 году, с тех пор машина стояла в теплом гараже. У автомобиля есть кондиционер, электропривод и обогрев зеркал, круиз-контроль, бортовой компьютер, ABS, ESC, подушки безопасности.

Под капотом хэтчбека бензиновый мотор 1,4 литра мощностью 90 л.с. в паре с роботом. Стоимость автомобиля составляет 1,4 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

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Источник: Авито