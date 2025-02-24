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Какие автобренды не вернутся в Россию: ответ эксперта

Эксперт Шапарин: корейские автобренды могут вернуться в Россию

Корейские и японские автобренды могут вернуться в РФ с собственным производством, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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Например, Hyundai Solaris сможет составить конкуренцию всем китайским недорогим седанам, если он будет стоить 1,5 млн рублей. А европейские марки вряд ли будут возвращаться в Россию, полагает автоэксперт Андрей Ломанов.

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У них намного сложнее ситуация с санкциями. Но даже при отмене санкций большинству из них будет проще привозить в Россию машины со своих же китайских заводов. В премиальном сегменте своих покупателей они найдут, а в массовом – нет, считает эксперт. «Китайцы» при прочих равных будут дешевле, а магия имени на россиян уже не так действует, пояснил Ломанов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

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Источник: kp.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
24.02.2025 
Фото:Depositphotos
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