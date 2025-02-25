Стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta

В КНР начались продажи нового гибридного кроссовера Chery Fulwin T8

В КНР стартовали продажи кроссовера Chery Fulwin T8 с плагин-гибридной силовой установкой. Автомобиль предлагается в шести комплектациях по цене от 103 900 до 150 900 юаней (примерно 1,3-1,8 млн рублей по текущему курсу).

Chery Fulwin T8

Новинка от Chery доступна как с 5-местной, так и с 7-местной компоновкой салона, двумя гибридными агрегатами и запасом хода на «чистом» электричестве 65 и 130 километров по циклу CLTC. Базовой для автомобиля стала плагин-гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 101 л. с. и 125 Нм крутящего момента в сочетании с установленным на передней оси электромотором мощностью 201 л. с. и 310 Нм крутящего момента.

У более дорогих версий под капотом 1,5-литровый 154-сильный турбомотор Acteco пятого поколения собственной разработки Chery в связке с таким же 201-сильным электродвигателем, как у базовой модели.

Chery Fulwin T8

Общий запас хода новинки равен 1400 км по циклу CLTC, но в реальности он оказался способен проехать на полном баке и заряде батареи 2078 километров.

Размеры кроссовера 4730х1860х1747 мм при колесной базе 2710 мм.

У Chery Fulwin T8 есть девять подушек безопасности, набор из 18 систем помощи водителю и многие другие опции.

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Источник: CarNewsChina