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Почти 50 лет на конвейере: в чем секрет автомобиля Нива

Эксперт Моржаретто назвал главные плюсы Lada Niva

Автомобиль Lada Niva предпочитают, в основном, любители охоты, рыбалки и люди, живущие в сельской местности, пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто. Он отмечает, что для деревни это прекрасная машина.

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Эксперт констатировал, что Нива – это не современный универсальный автомобиль, который хорошо себя чувствует как на трассе, так и на бездорожье. «Современные кроссоверы, как правило, пасуют на пересеченной местности, а Нива – нет», – сказал Моржаретто.

Несмотря на то, что на конвейере автомобиль находится с 1977 года, спрос на него есть, и он довольно устойчивый, поэтому его и собирают до сих пор, отметил эксперт.

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В середине текущего года на российский рынок выйдет новая спортивная модификация Lada Niva. АВТОВАЗ пока занимается формированием цен на новинку.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ОСН

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 21
24.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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