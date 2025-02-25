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Стало известно, какие автомобили являются самыми «молодыми» в России

Аналитики «Автостата» выяснили средний возраст легковых автомобилей в России

Средний возраст легковых автомобилей, зарегистрированных в России, составляет 15,5 года. Это выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат» в ходе подготовки отчета о состоянии парка транспортных средств в России по состоянию на 1 января 2025 года.

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«Самыми “старыми” в РФ являются машины отечественных марок – их средний возраст на 1 января 2025 года равен 18,7 года. Также более возрастными, чем в целом по стране, оказываются автомобили японских брендов, показатель которых составил 17,1 года», – говорится в выводах отчета.

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Средний возраст иномарок при этом ниже общероссийского уровня, подчеркивают аналитики. В частности, у «американцев» он составляет 15,4 года, у «европейцев» – 13,6 года, у «корейцев» показатель среднего возраста еще ниже – 11,5 года. Самыми «молодыми» в России являются легковые автомобили китайских марок, их средний возраст равен 4,9 года.

Парк китайских автомобилей в три раза моложе, чем в целом по РФ, это объясняется тем, что за последние два года продажи легковых автомобилей из КНР на российском рынке были очень высокими. Доля «китайцев» в нашей стране занимает больше половины от всего рынка, подытожили в «Автостате».

Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
25.02.2025 
Фото:Depositphotos
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